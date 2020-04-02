В Москве от COVID-19 скончался 39-летний мужчина

О новой жертве коронавирусной инфекции в Москве стало известно вечером 2 апреля. Умер 39-летний мужчина, у которого подтвердили наличие COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, врачи диагностировали у погибшего двустороннюю пневмонию, тахикардию, полиорганную недостаточность и несколько других заболеваний.

Мужчину три дня поддерживали искусственной вентиляцией легких, отметили в штабе.

По данным на вечер 2 апреля, всего в Москве зарегистрировано 2475 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из больниц уже выписали 140 человек, которым удалось побороть недуг.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно о продлении мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в столице. Пропускного режима не будет.

