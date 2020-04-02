найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-203972

В Москве от COVID-19 скончался 39-летний мужчина

Small 270d252170
© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

О новой жертве коронавирусной инфекции в Москве стало известно вечером 2 апреля. Умер 39-летний мужчина, у которого подтвердили наличие COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, врачи диагностировали у погибшего двустороннюю пневмонию, тахикардию, полиорганную недостаточность и несколько других заболеваний.

Мужчину три дня поддерживали искусственной вентиляцией легких, отметили в штабе.

По данным на вечер 2 апреля, всего в Москве зарегистрировано 2475 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из больниц уже выписали 140 человек, которым удалось побороть недуг.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно о продлении мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в столице. Пропускного режима не будет.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1553130322читать позжечитаю позже
Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
7214553читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Поможет ли витамин С в борьбе с COVID-19

В соцсетях рекомендуют принимать его большими дозами во время пандемии.

-1056011читать позжечитаю позже

Интернет
Советы
Интернет все помнит: что не стоит выкладывать в соцсети25 марта

Даже если вы очень открытый и общительный человек.

5024967читать позжечитаю позже