«Альянс врачей» мешает региональным врачам бороться с коронавирусом

Скандально известный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» продолжает неустанно распространять фейки о неготовности российских больниц к приему пациентов, заразившихся коронавирусом.

На днях досталось пермскому кардиологическому диспансеру, который подготовил палаты для приема инфицированных граждан. «Альянс врачей» обнародовал информацию, что сотрудники диспансера якобы не обеспечены индивидуальными средствами защиты: медицинскими масками, перчатками, защитными очками и так далее.

С опровержением данной информации выступил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии кардиологического диспансера Сергей Ковальчук:

Мы возмущены тем, что в соцсетях распространяется фейк о нашем учреждении. Защита медицинского персонала — для нас это безусловный приоритет. Абсолютно все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве. Заходя в отделение, где лежат больные с коронавирусной инфекцией, каждый сотрудник одет в индивидуальный защитный халат, шапочку, перчатки и высокие бахилы. В обязательном порядке использует респиратор и очки. Все это соответствует требованиям Министерства здравоохранения.

Ниже мы приводим видеообращение Сергея Ковальчука по поводу распространенной «Альянсом врачей» информации.

При этом глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева обязана сейчас соблюдать карантин, поскольку ее мать и сестра только вернулись из увеселительного путешествия в ОАЭ. Однако дома Васильевой не сидится. Она продолжает разъезжать по Москве как ни в чем не бывало, сообщает Telegram-канале-канал «Пермалион».

Ранее «Альянс врачей» раздул похожий скандал в Волгоградской области. Профсоюз опубликовал заявление молодого медработника Татьяны Реввы из ЦРБ, расположенной в городе Калач-на-Дону. Девушка рассказала, что в больнице нет средств индивидуальной защиты, а врачи ЦРБ не готовы к приему больных коронавирусом.

Другая сотрудница ЦРБ Наталья Тен написала в комментариях к посту Реввы, что на самом деле индивидуальные средства защиты в больнице имеются, но их в настоящий момент не используют, потому что эпидемиологическая ситуация в городе пока в норме. Практически сразу Наталья подверглась травле с фейкового аккаунта.

Напомним, что «Альянс врачей» неоднократно попадал под шквал критики как от представителей медицинского сообщества, так и журналистов, не говоря уже о чиновниках. Профсоюз уличали в подаче фейковых жалоб от медиков, раздувании скандала в Богдановичской ЦРБ, где сотни возмущенных врачей оказались тремя прачками и слесарем, пиаре на больных детях во время скандала в НМИЦ Блохина и весьма односторонней подаче материала. «Ридус» рассказывал, как руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева связана с Алексеем Навальным и ФСБ.

