Как школьники могут помогать друг другу в период эпидемии коронавируса

Российское движение школьников и организаторы конкурса «Лига вожатых» запустили проект «Задачка со звездочкой». Главная цель проекта — создание в среде учащихся школ эффективной системы взаимовыручки в период дистанционного обучения.

Напомним, что подростки сейчас вынуждены учиться дома в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

«Вчера были обозначены кураторы регионов, я была назначена куратором Москвы, — поделилась с „Ридусом“ победительница всероссийского конкурса „Лига Вожатых“ Алия Набиуллина. — Пока мы набираем людей, которые будут дежурить в группе в социальной сети „ВКонтакте“, отвечать на вопросы школьников или подсказывать ребятам, где найти ответ на интересующий их вопрос. В этой группе мы создадим специальные подгруппы-беседы с 5 по 11 класс. В эти подгруппы школьники смогут писать вопросы, и кто-то из дежурных будет на них отвечать».



Я думаю, проект «Задачка со звездочкой» — большое подспорье для родителей, старших сестер и братьев, которые не всегда готовы уделить достаточно времени детям, — добавила Алия.

Ранее «Ридус» писал, что из-за эпидемии были отложены вступительные экзамены в российские вузы. По словам министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова, сдача экзаменов может быть отложена на срок от двух недель до месяца.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19, в России на 2 апреля зарегистрировано 3548 случаев заболевания, из них 771 — за последние сутки. Главными очагами эпидемии остаются обе столицы и Московская область. Сообщается о 250 вылеченных и 30 умерших больных.