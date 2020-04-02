Как россияне сохраняют здоровье в период эпидемии коронавируса

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил у россиян, какие меры они принимают, чтобы сохранить здоровье во время эпидемии коронавируса. В опросе принимали участие 1600 человек от 18 лет.

Так, 70% наших сограждан решили ограничить контакты с другими людьми: они самоизолировались в своих квартирах или предпочли уехать в отдаленные уголки РФ.

Более половины россиян (61%) стараются уделять повышенное внимание личной гигиене: моют тщательно руки с мылом и регулярно используют специальные антисептики. А каждый пятый (21%) выходит из дома в магазин или в аптеку, надев медицинскую маску или респиратор.

15% россиян регулярно дезинфицируют и проветривают помещения, а 12% избегают скопления людей и не посещают массовые мероприятия. Почти каждый десятый (8%) принимает витамины или препараты для поддержания иммунной системы.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19, в России на 2 апреля зарегистрировано 3548 случаев заболевания, из них 771 — за последние сутки. Главными очагами эпидемии остаются обе столицы и Московская область. Сообщается о 250 вылеченных и 30 умерших больных.