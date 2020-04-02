«Впервые видим такую пневмонию»: врачи из Уханя о пациентах с COVID-19

Использование масок в Азии во время вспышки коронавируса было гораздо более широко распространено, чем на Западе, поэтому многие эксперты предполагают, что именно это помогло китайцам быстро остановить эпидемию.

Этот и другие вопросы сейчас активно поднимаются на международных конференциях, где ученые из разных стран делятся своими прогнозами, а также наблюдениями за течением коронавируса в их странах.

«Ридус» собрал выжимку основных моментов, которые обсуждались на последних заседаниях. Так как информация по коронавирусу меняется каждые несколько дней, все данные, которые сейчас оглашаются на конференциях, имеют предварительный и ознакомительный характер. Ученые поясняют, что полностью оценить ситуацию по вспышке коронавируса можно будет только после окончания пандемии.

Нужны ли маски

Эксперты сходятся во мнении, что обычные хирургические маски, которые китайцы обычно носят и вне пандемии, чтобы скрыться от солнца и смога, не являются надежным способом предотвращения коронавирусной инфекции.

Но людям, инфицированным вирусом, рекомендуется носить их, чтобы остановить распространение на других, и есть доказательства того, что передача может произойти до того, как человек узнает, что он болен. Это подкрепило доводы сторонников масок, которые считают, что они могут помочь ограничить вспышку болезни.

Маски — это хорошо, они смогут частично защитить от попадания каких-то частиц, но они не помогают на 100%. Это не те респираторы, в которых работают медики в Коммунарке. Сейчас проводится много исследований, и до конца так и не ясно, нужны маски или нет. Если вы больны, то, конечно, маска вам необходима, чтобы защитить других от частичек слизи, которые распространяются при чиханье или кашле, — рассказала «Ридусу» врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова.

Позиция Всемирной организации здравоохранения по-прежнему заключается в том, что ношение масок для широкой публики не рекомендуется, подчеркивая глобальную нехватку масок для медицинского персонала.

Другая пневмония

На международной конференции, посвященной коронавирусу, китайские врачи, в том числе из Уханя, рассказывали о том, как протекало лечение пациентов с коронавирусом. Большинство китайских врачей отметили, что пневмония, вызванная COVID-19, не похожа на другие пневмонии.

Эта пневмония намного агрессивнее. Мы наблюдаем большое количество мокроты у наших пациентов. Эта мокрота в несколько раз плотнее обычной, поэтому очень быстро это приводит к склеиванию альвеолы легких. Очень трудно поймать момент, когда пациента нужно подключать к аппаратам ИВЛ. Чуть ли не единственный способ это спрогнозировать — наблюдать за напряжением дыхательных мышц, — рассказали врачи на конференции.

Также китайские специалисты пояснили, почему не только пенсионеры находятся в зоне риска. Дело в том, что течение пневмонии будет полностью зависеть от здоровья ваших легких. Если вы курите, не занимаетесь спортом, йогой или дыхательными практиками, то даже в 25 лет у вас есть все шансы на тяжелое течение коронавируса.

Причина вспышки в Италии

Также ученые пытаются понять, почему Италия так внезапно пострадала от вспышки коронавируса. Многие эксперты недоумевают, почему север страны пострадал намного больше, чем юг.

По одной из версий, коронавирус в Италию могли завезти китайцы-нелегалы, которые приезжают в Италию на работу.



Дело в том, что на севере Италии есть административная область под названием Ломбардия, где работает очень много нелегальных китайцев, которые занимаются пошивом одежды. Последние исследования показывают, что именно отсюда в Италии начал распространяться коронавирус.

Китайцы вернулись сюда после китайского Нового года, часть из них уже были заражены, но не могли обратиться за помощью к медикам, так как находились там незаконно. Вирус начал распространяться, и когда итальянские власти забили тревогу, было уже поздно. Однако все принятые карантинные меры помогли задержать распространение, поэтому на юге Италии так мало случаев.