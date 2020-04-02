Названы лучшие методы борьбы с распространением коронавируса

Центр политической конъюнктуры подготовил рейтинг лучших инициатив глав регионов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На первом месте — губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, объявивший у себя в регионе жесткий карантин.

«Карантин в Краснодарском крае подразумевает полный запрет на передвижение по городу. Исключение — сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснется транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы», — написал Кондратьев на своей странице в Facebook.

По словам губернатора, во время карантина власти планируют провести полную дезинфекцию улиц, парков и транспорта.

Далее идет врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который решил ограничить въезд в город.

На въездах в город установлены блокпосты, на которых проверяют все автомобили, въезжающие в Севастополь. Врио главы города объяснил это необходимостью установить тех, кто нарушает режим обязательной самоизоляции, — указывают эксперты ЦПК.

На третьем месте — глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он стал инициатором запуска сайта Yardam.ru, на котором собрана информация обо всех цифровых сервисах и услугах для помощи жителям, находящимся на самоизоляции.

На четвертом — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он распорядился внедрить стимулирующие выплаты медикам, которые работают с пациентами, находящимися на карантине по COVID-19. Таким образом, врачи получат дополнительно по 70 тысяч рублей, средний медперсонал — по 50 тысяч рублей, а младший медперсонал — по 30 тысяч рублей.

Замыкает пятерку глава Якутии Айсен Николаев. По его инициативе в регионе создан WhatsaApp-бот. Через него каждый желающий может задать вопросы о профилактике и борьбе с коронавирусом.

На шестом месте — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он договорился с бизнесменом Олегом Дерипаской строительстве в регионе трех специализированных медицинских учреждений для борьбы с коронавирусом.

На седьмом — глава Свердловской области Евгений Куйвашев, распорядившийся закупить компьютеры для нуждающихся семей.

Переход на дистанционное обучение могут позволить себе не все семьи в силу отсутствия компьютера или ноутбука. Поэтому решено провести закупку необходимой техники и предоставить ее нуждающимся семьям, чтобы каждый ребенок в условиях карантина мог продолжать обучение, — говорится в докладе ЦПК.

На восьмом месте — глава Бурятии Алексей Цыденов, отличившийся в сфере борьбы с безработицей.

«Одной из косвенных проблем распространения коронавируса является экономический спад и рост безработицы. Потому глава региона поручил в ближайшее время собрать максимально возможное количество вакансий для привлечения к работе жителей республики», — пояснили в ЦПК.



На девятом месте — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он записал обращение к жителям о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе для распространения его в мессенджерах Telegam, WhatsApp и социальных сетях. По мнению Цивилева, это может стать эффективной мерой борьбы с фейками.

И в самом конце рейтинга ЦПК — губернатор Амурской области Василий Орлов. Он поручил организовать обследование на коронавирус граждан, которые относятся к группе риска. Речь идет о беременных женщинах и пенсионерах.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19, в России на 2 апреля зарегистрировано 3548 случаев заболевания, из них 771 — за последние сутки. Главными очагами эпидемии остаются обе столицы и Московская область. Сообщается о 250 вылеченных и 30 умерших больных.