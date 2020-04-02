Ученые посчитали, когда эффект от диеты полностью исчезает

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, какие диеты больше всего подходят не только для снижения веса, но и для нормализации артериального давления.

Число людей с ожирением практически утроилось во всем мире с 1975 года, что вызвало множество диетических рекомендаций по управлению весом и снижению сердечно-сосудистого риска. Но до сих пор не было проведено комплексного анализа, сравнивающего влияние различных диет на снижение веса и улучшение сердечно-сосудистых факторов риска, таких как артериальное давление и уровень холестерина.

Чтобы это выяснить, ученые определили наиболее популярные диеты и решили их испытать на взрослых людях с избыточным весом. Также специалисты проанализировали 121 исследование, в котором приняли участие почти 22 тысячи человек.



Ученые сгруппировали диеты по макроэлементным схемам (низкоуглеводные, низкожировые и умеренные макроэлементы — похожие на низкожировые, но чуть более жирные и чуть менее углеводные) и в соответствии с 14 популярными названными диетическими программами (Atkins, DASH, Mediterranean и др.).

Оказалось, что по сравнению с обычной диетой низкоуглеводные и низкожировые диеты привели к аналогичному небольшому снижению веса (между 4 и 5 кг) и снижению артериального давления в течение шести месяцев.

Большинство диет приводят к аналогичному умеренному снижению веса и улучшению сердечно-сосудистых факторов риска в течение шести месяцев по сравнению с обычным рационом питания. Однако уже через год эти улучшения практически не заметны, — пишут ученые.

Различия между диетами, как правило, небольшие, поэтому для краткосрочной сердечно-сосудистой пользы люди могут выбрать диету, которую они предпочитают, считают ученые.

Несмотря на то, что эффект от диет у всех участников был примерно одинаковый, ученые особенно отметили пользу средиземноморской диеты.

Напомним, что средиземноморская диета — это рацион питания с большим количеством свежих овощей, фруктов, рыбы, орехов и красного вина. Такая диета практически полностью исключает красное мясо и сахар.