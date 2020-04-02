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Диспетчеры аэропорта Нью-Йорка поблагодарили Россию за помощь

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© vk.com

© vk.com

Диспетчеры нью-йоркского аэропорта, который принял российский военный самолет с медицинским грузом для борьбы с коронавирусом, по радиосвязи поблагодарили Россию. В эфире прозвучали теплые слова от имени простых американцев.

«Мы искренне благодарим вас за помощь, которую вы нам доставили! Хорошего дня!», — обратились сотрудники воздушной гавани к экипажу Ан-124 «Руслан» ВКС РФ.

Самолет привез в Соединенные Штаты оборудование и средства индивидуальной защиты.

«Это медицинское оборудование, в основном, средства индивидуальной защиты. Точное наполнение сейчас сказать сложно, потому что самолет в настоящий момент разгружают», — цитирует «Интерфакс» слова заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, который встречал борт в аэропорту.

Полянский отметил, что сейчас Нью-Йорке сложилась очень тяжелая ситуация. «Мне кажется, что здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету», — отметил он.

Постпред России при ООН добавил, что посылка медицинского груза стала жестом солидарности с простыми жителями города, которые это обязательно оценят. «И я думаю, что мы сделали сейчас хороший вклад в то, чтобы Нью-Йорк с этой неприятностью справился как можно быстрее», — добавил Полянский.

Самолет прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди вечером 1 апреля по договоренности между президентами двух стран.

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