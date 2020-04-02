В России из-за COVID-19 может закончиться донорская кровь

Карантинные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, опасны не только для экономики, но и для медицины. В столичных больницах уже через две недели могут иссякнуть запасы донорской крови, которая постоянно требуется для пациентов с гемофилией и онкологией.

По словам заведующего отделением Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Павла Трахтмана, донорской крови сейчас не хватает в десятках различных стран. На фоне вспышки коронавируса людям кажется, что в мире нет других болезней, но это не так. Остается множество недугов, требующих срочного лечения. Кровь необходима, к примеру, при онкологии и экстренных хирургических вмешательствах.

«К сожалению, как только в стране объявляется карантин, доноры перестают сдавать кровь. Мы уже начинаем бить тревогу, поскольку наблюдаем ощутимое снижение донорства — спад порядка 20%. Пока не отменяем операции, но уже вынуждены сильно экономить. Если снижение продолжится, то тогда действительно наступит катастрофа», — цитирует ФАН слова Трахтмана.

В центре, где работает медик, запасы донорской крови невелики, поскольку разные компоненты имеют небольшой срок годности. Тромбоциты, которые используют для остановки кровотечения, к примеру, могут храниться всего пять суток.

Трахтман подчеркнул, что при соблюдении всех рекомендованных мер предосторожности риск заражения во время сдачи донорской крови минимален. Кроме того врачи в сложившейся ситуацией предприняли дополнительные меры безопасности.

Тем временем Роспотребнадзор предложил продлить карантинные меры в России. Причем 14 дней будет недостаточно.