Полиция опровергла сообщения о блокпостах на въезде в Петербург

Никаких блокпостов на въезде в Санкт-Петербург в связи с угрозой распространения коронавируса нет. Новости в социальных сетях об этом являются ложью, заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка областного главка МВД Дмитрий Веселов.

«В социальных сетях распространяется информация о блокпостах и перекрытиях границ Санкт-Петербурга. Это полный фейк», — заявил он. Запись обращения опубликована в Telegram-канале городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

По словам Веселова, фотографии, которыми иллюстрируют подобные сообщения, были сделаны во время учений.

Не имеет ничего общего с действительностью и карта, которая якобы показывает расположение техники на территории Санкт-Петербурга. Контроль въезда в город, соблюдения правил дорожного движения и охрана общественного порядка осуществляются в обычном режиме.



Власти Санкт-Петербурга ввели режим самоизоляции из-за коронавируса. Для жителей в возрасте старше 65 лет он является обязательным. Остальным жителям рекомендовано соблюдать его, а также соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга в общественных местах.

В городе ограничено движение общественного транспорта и метро. За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 27 новых случаев заражения COVID-19, в Ленинградской области — шесть.