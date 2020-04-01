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Губернатор Воробьев потребовал разобраться в ситуации в горбольнице Лобни

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© Pixabay

© Pixabay

Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации, которая произошла в центральной больнице города Лобни. Виновник нарушения правил самоизоляции, подвергший здоровых людей риску заражения, должен быть наказан. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Пожилой пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 обратился в Лобненскую городскую больницу по поводу проведения рентгена. Он не рассказал врачам о том, что является переносчиком коронавирусной инфекции. Пенсионер свободно передвигался по медицинскому учреждению и контактировал с людьми.

Позднее главный врач больницы сообщил медицинским работникам и пациентам о том, что все они будут изолированы и проверены на наличие коронавируса в организме.

Режим самоизоляции был объявлен в Московской области для предотвращения распространения коронавируса 29 марта указом губернатора Андрея Воробьева.

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