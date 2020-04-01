В ЕС испугались нарушения принципов демократии во время пандемии

Любая страна, входящая в Европейский союз, имеет право на принятие чрезвычайных мер по защите своих граждан в период пандемии коронавируса. Однако подобные решения не должны нарушать принципы верховенства права и демократии, а также выходить за рамки разумного. Такое заявление сделали 1 апреля 13 государств ЕС. В их число вошли: Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция.

«В этой беспрецедентной ситуации государства-члены вправе принимать чрезвычайные меры для защиты своих граждан и реагирования на кризис. Однако мы глубоко обеспокоены риском нарушения принципов правового государства, демократии и основных прав в результате принятия определенных неотложных мер», — цитирует текст заявления РИА Новости.

Эти страны также поддержали инициативу Европейской комиссии по контролю за выполнением чрезвычайных мер, цель которой — защитить основные ценности ЕС. Государства призвали Совет по общим вопросам при необходимости рассмотреть данную тему.

«Чрезвычайные меры должны быть ограничены тем, что является абсолютно необходимым, пропорциональным и временным, должны подлежать постоянному контролю и должны соблюдаться вышеуказанные принципы и обязательства по международному праву», — сказано в заявлении.

Также подобные меры не могут ограничивать свободу слова или свободу прессы, подчеркнули авторы документа. Заявление не конкретизирует случаи посягательства на «европейские ценности», однако ранее резкая критика обрушилась на власти Венгрии. В этой стране парламент наделил правительство и его главу Виктора Орбана расширенными полномочиями на время пандемии COVID-19.