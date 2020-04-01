Как коронавирус изменил отношение к здоровью пожилых людей

Пенсионеры входят в особую группу риска из-за коронавируса, поэтому высокий уровень смертности от COVID-19 приходится на людей в возрасте 70 лет и старше. Специалисты неоднократно заявляли, что вирус особенно опасен для пожилых людей, и это ситуация в очередной раз доказывает, как уязвимы пожилые люди.

Коронавирус является чрезвычайной ситуацией, которая показывает, что пожилые люди в очередной раз могут рассчитывать только на себя, но никак не на государство, — пишут авторы статьи.

Кризис сразу же привлек внимание к резкому глобальному увеличению числа стареющих людей по отношению к общей численности населения, к экономическим ресурсам, необходимым для обеспечения их благосостояния, и к тому факту, что многие пенсионеры занимают руководящие должности в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Несмотря на то, что современные пенсионеры ведут активный образ жизни, работают и путешествуют, все еще есть большой процент стариков, которые сводят концы с концами на копеечную пенсию. Именно эта категория людей находится в особом риске.

На днях в Москве и других крупных городах ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Кроме того, пенсионерам отменили бесплатный проезд на общественном транспорте, исключение — медработники, которые ездят на службу.

Все это сделано для того, чтобы обезопасить пенсионеров от контакта с зараженными людьми. Но многим пенсионерам приходится нарушать эти правила, так как нужно ходить в магазины, аптеки и поликлиники.

Ученые призывают детей и внуков позаботиться хотя бы о продуктах, которые можно купить для пенсионеров. Тоже самое касается и необходимых лекарств.



Также медики призывают пожилых людей отложить плановые осмотры врачей, но все равно в поликлиниках сохраняются очереди. Многие пенсионеры признаются, что в условиях бесплатной медицины приходится несколько месяцев ждать явку на прием к специалисту, поэтому они не могут перенести посещения врача.