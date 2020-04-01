Подготовлен новый перечень региональных инициатив по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследования (ЭИСИ) презентовал очередной перечень наиболее ярких инициатив региональных властей по борьбе с распространением коронавируса.

Так, по данным экспертов ЭИСИ, руководство Липецкой области распорядилось не пускать в общественный транспорт людей, у которых нет с собой средств индивидуальной защиты: медицинских масок, перчаток и антисептиков.

В Еврейской автономной области и Якутии введен временный запрет на продажу спиртных напитков, а в Краснодарском крае принято постановление об ограничении движения личного автотранспорта.

В Амурской области запущена программа массового тестирования на коронавирус граждан пенсионного возраста, которые, как известно, входят в группу риска. А в Чеченской Республике решили премировать медиков, участвующих в борьбе с эпидемией. Сумма материального поощрения составит 50% месячного заработка.

В Москве и Московской области жителей многоквартирных домов освободят от платы за капитальный ремонт до 1 июля. А в Ростовской области власти взяли на себя обязательства по обеспечению одиноких пенсионеров питанием.

В Красноярском крае представители малого и среднего предпринимательства смогут получить займы под 1% годовых и с отсрочкой по оплате основного долга на один год. Максимальная сумма такого займа — один миллион рублей. В то же время власти Ленинградской области ввели до 31 мая мораторий на оплату основного долга и процентов по действующим микрозаймам.

Ранее специалисты ЭИСИ оценили работу цифровых государственных систем в условиях эпидемии коронавируса. Эксперты пришли к выводу, что многие сервисы и площадки, к сожалению, не справляются с потоком трафика.



До этого всего было создано множество платформ по разным отраслям, об их создании докладывалось руководству, но никто не проверял их в бою. А сейчас они просто не справляются с наплывом посетителей, — рассказал член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России Илья Массух.

По его мнению, отечественным IT-структурам предстоит большая работа по устранению неполадок в работе онлайн-платформ. Массух полагает, что в будущем процедура внедрения цифровых площадок должна измениться: они должны проходить несколько этапов тестирования.

За последние сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных выросло до 2777 человек.

25 марта Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. В своей речи глава государства анонсировал целый ряд мер, направленных на то, чтобы максимально обезопасить россиян в разгар эпидемии.