Как дисциплина китайцев помогла быстро остановить эпидемию

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого проанализировала поведение китайцев в первые несколько недель эпидемии. Оказалось, что действия китайских властей, а также дисциплина граждан помогли им быстро остановить распространение эпидемии.

Специальные меры контроля Китая в течение первых 50 дней эпидемии COVID-19, возможно, задержали распространение вируса в городах за пределами Уханя на несколько дней и прервали передачу заболевания по всей стране.

Экстренные меры, которые были приняты незамедлительно, предотвратили более 700 000 заражений по всему Китаю, считают исследователи. Результаты, опубликованные учеными, могут быть полезны странам, которые все еще находятся на ранних стадиях вспышки COVID-19.

Число подтвержденных случаев заболевания в Китае к 50-му дню (19 февраля) эпидемии составило около 30 000. Наш анализ показывает, что без уханьского запрета на поездки и всеобщую самоизоляцию к этой дате было бы более 700 000 подтвержденных случаев COVID-19 за пределами Уханя. Меры контроля Китая сработали, успешно предотвратив передачу инфекции контактов между людьми, — пишут ученые.

Исследователи проанализировали отчеты о случаях заболевания, данные о передвижении людей и информацию о том, как предотвращали распространение COVID-19. Ученые рассмотрели передвижения 4,3 миллиона человек из Уханя до введения запрета на поездки, виды и сроки осуществления мер контроля в городах Китая и число случаев заболевания COVID-19, о которых сообщалось каждый день в каждом городе.



Передвижение китайцев контролировалось не только с помощью камер с системой ИИ, но и благодаря GPS-датчикам, встроенным в телефоны.

Начиная с китайского Нового года ученые сравнили количество поездок в Ухань и из Уханя. Анализ выявил чрезвычайное сокращение движения после запрета на поездки от 23 января 2020 года. Основываясь на этих данных, специалисты также смогли рассчитать вероятное сокращение случаев в других городах Китая.

Это сокращение передвижения предоставило дополнительное время для подготовки к началу COVID-19 более чем в 130 городах. Там, в частности, были запрещены общественные собрания, закрыты развлекательные заведения и приостановлено движение общественного транспорта.

В результате власти соседних от Уханя городов сообщили о том, что зафиксировали на 33% меньше подтвержденных случаев заболевания в течение первой недели вспышек, чем те города, которые не приняли меры предосторожности.

Авторы работы пришли к выводу, что экстренные меры, которые были приняты в Китае в самом начале эпидемии, а также дисциплина граждан, которые сразу же стали соблюдать карантин и не выходить из дома без особой нужны, помогли быстро предотвратить эпидемию, а также сдержать распространение болезни на какое-то время.

Именно эти несколько дней помогли подготовиться к наплыву пациентов с коронавирусом. Закупленное оборудование, лекарства, маски, новые места, а также дополнительные смены врачей помогли предотвратить большое количество смертей.

