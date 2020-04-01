Названа категория женщин, которым будет особенно полезен пилатес

Американская команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что пилатес может быть эффективным способом улучшения сердечно-сосудистого здоровья у молодых женщин, страдающих ожирением.

Пилатес — это модное направление фитнеса для здоровья и красоты в любом возрасте. Это полноценный метод тренировки всего тела, развивающий гибкость и подвижность, растягивающий мышцы. Его основным достоинством является постоянство результата и безопасность, поскольку такие упражнения редко приводят к травмам.

Очень часто люди с ожирением имеют повышенный риск возникновения гипертонии или сосудистых осложнений. Из-за лишнего веса заниматься активными видами спорта сложно, поэтому многие не знают, как поддерживать физическую активность.

Пилатес стал особенно популярен у людей с лишним весом, так как эффективность упражнений не требует особой физической подготовки.



Хотя хорошо известно, что физические упражнения являются ключевым фактором в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, полные женщины, как правило, не поддерживают традиционные процедуры тренировки. Мы решили проверить, может ли обычный пилатес положительно влиять на сердечно-сосудистую систему женщин с ожирением, — пишут исследователи.

В своей работе специалисты изучали молодых женщин с ожирением (возраст 19—27 лет), с повышенным артериальным давлением и индексом массы тела от 30 до 40 кг/м2 в течение 12 недель. Уточняется, что у участниц не было хронических заболеваний, они не курили.

Всего было проведено три 60-минутные тренировки в неделю, которые были разделены на следующие этапы: начальная разминка и растяжка (10 минут), общий пилатес (40 минут) и расслабляющие упражнения (10 минут).

Тренировки усложнялись в течение 12 недель, причем повторение каждого упражнения неуклонно увеличивалось. Все занятия проходили под руководством сертифицированного тренера.

Это первое исследование, которое показало, что процедуры пилатеса значительно снижают артериальное и кровяное давление, в том числе центральное (аортальное) давление.

Мы предположили, что пилатес может снизить риск развития артериальной гипертензии у молодых женщин с ожирением. Наши данные свидетельствуют о том, что пилатес улучшает сердечно-сосудистое здоровье за счет снижения артериального давления и жировой массы тела у молодых тучных женщин с повышенным артериальным давлением, — заключили авторы работы.

Поскольку традиционные аэробные упражнения обычно не подходят полным людям, тренировка пилатеса может оказаться эффективной альтернативой упражнениям для профилактики гипертонии и сердечно-сосудистых событий у молодых людей с ожирением.