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Трафик Pornhub вырос в России в 1,5 раза за последнюю неделю

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© Flickr

© Flickr

Не все категории бизнеса страдают от карантинных мер на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Популярность ресурса Pornhub существенно выросла в России с 24 по 31 марта. Трафик увеличился примерно в полтора раза.

По данным компании, с 24 марта после открытия доступа к премиальным аккаунтам темпы роста суточного трафика составили 57,1%. Еще накануне они были в районе 3,3%, а месяцем ранее — 1,2%. Бесплатный доступ и режим самоизоляции помогли увеличить число клиентов, но возрастные показатели и половая принадлежность пользователей почти не изменились.

«Трафик, естественно, вырос, причем ощутимо. Ровно с 24 марта, когда мы открыли доступ и когда на следующий день объявили о самоизоляции», — цитирует РИА Новости слова представителя Pornhub в России Дмитрия Колодина.

Тем временем в России из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом, в ближайшие три недели могут разориться 50% предпринимателей.

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