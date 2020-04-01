найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

108509

Из сети Marriott International украли данные миллионов гостей

Small 270d252170
© Википедия

© Википедия

Данные 5,2 миллиона клиентов гостиничной сети Marriott International были украдены в результате несанкционированного доступа к системе. Об этом стало известно в конце февраля. Под подозрение попали два сотрудника, сказано в сообщении на сайте компании.

В результате входа в систему с одного из объектов, работающих по франшизе, «на сторону утекли» имена и фамилии, даты рождения и контакты, состояние счета в программе лояльности и предпочтения клиентов. В компании не считают, что «издержки, связанные с этим инцидентом, будут значительными».

Для входа в систему использовались пароли двух сотрудников. «Подозрительная активность» отмечена впервые в январе 2020 года. Скомпрометированные учетные записи предполагаемых похитителей заблокированы. Начато внутреннее расследование. Компания извинилась перед своими клиентами.

Похожий взлом произошел в декабре 2018 года. Тогда Marriott International могла «потерять» данные примерно 500 миллионов гостей.

Недавно стали известны самые опасные программы, при помощи которых злоумышленники могут красть данные со смартфонов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Китайские военные включились в гонку разработчиков вакцин от COVID-19
-3022454читать позжечитаю позже
Экология
Половина пляжей мира может исчезнуть к 2100 году
-1010804читать позжечитаю позже

главное


Кино
5 причин посмотреть «Человека-невидимку» всем любителям ужасов

И поклонникам фильмов про призраков в частности.

4014879читать позжечитаю позже

Здоровье
Наука и техника
Российские ученые начали испытания вакцины против COVID-1920 марта

Ожидается, что ее внедрение станет возможным в IV квартале 2020 года.

-1041793читать позжечитаю позже