Из сети Marriott International украли данные миллионов гостей

Данные 5,2 миллиона клиентов гостиничной сети Marriott International были украдены в результате несанкционированного доступа к системе. Об этом стало известно в конце февраля. Под подозрение попали два сотрудника, сказано в сообщении на сайте компании.

В результате входа в систему с одного из объектов, работающих по франшизе, «на сторону утекли» имена и фамилии, даты рождения и контакты, состояние счета в программе лояльности и предпочтения клиентов. В компании не считают, что «издержки, связанные с этим инцидентом, будут значительными».

Для входа в систему использовались пароли двух сотрудников. «Подозрительная активность» отмечена впервые в январе 2020 года. Скомпрометированные учетные записи предполагаемых похитителей заблокированы. Начато внутреннее расследование. Компания извинилась перед своими клиентами.

Похожий взлом произошел в декабре 2018 года. Тогда Marriott International могла «потерять» данные примерно 500 миллионов гостей.

Недавно стали известны самые опасные программы, при помощи которых злоумышленники могут красть данные со смартфонов.