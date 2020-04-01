Из сети Marriott International украли данные миллионов гостей
- 01 апреля 2020, 00:02
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Данные 5,2 миллиона клиентов гостиничной сети Marriott International были украдены в результате несанкционированного доступа к системе. Об этом стало известно в конце февраля. Под подозрение попали два сотрудника, сказано в сообщении на сайте компании.
В результате входа в систему с одного из объектов, работающих по франшизе, «на сторону утекли» имена и фамилии, даты рождения и контакты, состояние счета в программе лояльности и предпочтения клиентов. В компании не считают, что «издержки, связанные с этим инцидентом, будут значительными».
Для входа в систему использовались пароли двух сотрудников. «Подозрительная активность» отмечена впервые в январе 2020 года. Скомпрометированные учетные записи предполагаемых похитителей заблокированы. Начато внутреннее расследование. Компания извинилась перед своими клиентами.
Похожий взлом произошел в декабре 2018 года. Тогда Marriott International могла «потерять» данные примерно 500 миллионов гостей.
Недавно стали известны самые опасные программы, при помощи которых злоумышленники могут красть данные со смартфонов.
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