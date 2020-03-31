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ВОЗ оценила действия России по борьбе с COVID-19

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© vk.com

© vk.com

Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции помогут избежать печального развития событий, имеющего место в европейских странах. Ограничительные меры способны замедлить динамику заражения и сократить в будущем общее количество больных во время пика эпидемии, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Распространение вируса можно сдержать, если фиксировать каждый случай заражения и проследить контакты этого человека, подчеркнула она. При этом многое будет зависеть от действий граждан и от соблюдения режима самоизоляции. И все же делать прогнозы эпидемиологической обстановки довольно сложно. Нужно следить за развитием ситуации во всем мире в следующие две недели.

Вуйнович признала, что сейчас многие люди уже находится под наблюдением врачей, а соблюдение дистанции снижает контактные случаи заболевания.

«Возможно, мы сможем пресечь перенос инфекции и тогда будем смотреть. Эпидемиология — это практически математика. Посмотрите, сколько будет случаев, и спрогнозируете, как эпидемия будет двигаться дальше», — заявила представитель ВОЗ.

Вуйнович отметила, что массовое тестирование населения не имеет практического смысла. Проверку нужно осуществлять в отношении тех, у кого имеются подозрения на COVID-19, а также всех, близко контактировавших с инфицированными не менее 15 минут. Таких людей необходимо отправлять на карантин.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге с 1 апреля частично закроют метро.

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Комментарии (1)

  • Small bac61ca2c4
    Максим Легуенковчера, 23:46

    Атас! Вуйнович отметила, что массовое тестирование населения не имеет практического смысла. Проверку нужно осуществлять в отношении тех, у кого имеются подозрения на COVID-19. Вот это ничем не обоснованное убеждение стоило жизни тысячам людей, и привела к триллионным убыткам.

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