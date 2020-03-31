Из-за угрозы коронавируса власти Нью-Йорка освободили 900 заключенных

Из нью-йоркских тюрем выпущены 900 заключенных в связи с распространением коронавируса, заявил мэр города Билл де Блазио.

«По состоянию на 30 марта освобождено 900 заключенных из нашей тюремной системы», — приводит его слова РИА Новости.

Де Блазио также выступает за то, чтобы не держать в заключении людей старше 70 лет и имеющих проблемы со здоровьем. Правда, из этой категории мэр исключает тех, кто совершил тяжкие преступления.

Ранее стало известно, что США обошли КНР по числу жертв COVID-19. В Соединенных Штатах от коронавируса умерли 3415 человек, а в Китае — 3309.

Больше всего человеческих жизней коронавирус унес в Италии, где скончались уже 12 428 жителей. В Испании погибли 8269 человек.