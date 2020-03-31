В ДНР зарегистрирован первый случай заражения COVID-19
- 31 марта 2020, 22:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Врачи ДНР выявили первого жителя республики, заразившегося коронавирусом, сообщила глава республиканского минздрава Ольга Долгошапко.
«Сегодня, 31 марта 2020 года, в ДНР зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19», — приводит ее слова Донецкое агентство новостей.
Она уточнила, что коронавирус был обнаружен у жительницы ДНР, которая 19 марта прибыла из Москвы с мужем и маленьким сыном. Спустя пять дней она почувствовала себя плохо, а 29 марта обратилась на горячую линию минздрава. В итоге ее на скорой отвезли в инфекционное отделение. У пациентки была повышенная температура и кашель.
На третий день наблюдения состояние больной стабилизировалось, температура тела пришла в норму.
Родственники заболевшей, с которыми она общалась, были также госпитализированы. Кроме того, сейчас выявляются лица, с которыми они могли контактировать, пишет издание.
С 14 марта в ДНР введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Глава республики Денис Пушилин сообщил 27 марта, что в случае выявления COVID-19 у местных жителей может быть введено чрезвычайное положение. Он также распорядился ограничить выезд граждан ДНР в Россию и обязал всех въезжающих в республику соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.
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