В ДНР зарегистрирован первый случай заражения COVID-19

Врачи ДНР выявили первого жителя республики, заразившегося коронавирусом, сообщила глава республиканского минздрава Ольга Долгошапко.

«Сегодня, 31 марта 2020 года, в ДНР зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19», — приводит ее слова Донецкое агентство новостей.

Она уточнила, что коронавирус был обнаружен у жительницы ДНР, которая 19 марта прибыла из Москвы с мужем и маленьким сыном. Спустя пять дней она почувствовала себя плохо, а 29 марта обратилась на горячую линию минздрава. В итоге ее на скорой отвезли в инфекционное отделение. У пациентки была повышенная температура и кашель.

На третий день наблюдения состояние больной стабилизировалось, температура тела пришла в норму.

Родственники заболевшей, с которыми она общалась, были также госпитализированы. Кроме того, сейчас выявляются лица, с которыми они могли контактировать, пишет издание.

С 14 марта в ДНР введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Глава республики Денис Пушилин сообщил 27 марта, что в случае выявления COVID-19 у местных жителей может быть введено чрезвычайное положение. Он также распорядился ограничить выезд граждан ДНР в Россию и обязал всех въезжающих в республику соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.