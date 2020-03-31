Со 2 апреля в Саратовской области введут спецпропуска для перемещения

Власти Саратовской области решили ввести со 2 апреля специальные пропуска для перемещения граждан, заявил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Пропуск будет выдаваться работодателем при наличии согласия работника на обработку его персональных данных, приводит РЕН ТВ слова Стрелюхина, сказанные им в ходе заседания оперативного штаба региона по борьбе с распространением COVID-19.

На сегодняшний день в Саратовской области подтверждены 4 случая заражения коронавирусом. С 17 марта в области объявлен режим повышенной готовности, ограничены массовые мероприятия, а с 30 марта граждан обязали не покидать дома.

За последние сутки в России зафиксировано 500 инфицированных коронавирусом, около 10% заболевших вернулись из европейских стран. Всего на сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 2337 заразившихся COVID-19, умерли 17 человек.

