найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-306596

Со 2 апреля в Саратовской области введут спецпропуска для перемещения

Small f1a6d446e0
© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

Власти Саратовской области решили ввести со 2 апреля специальные пропуска для перемещения граждан, заявил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Пропуск будет выдаваться работодателем при наличии согласия работника на обработку его персональных данных, приводит РЕН ТВ слова Стрелюхина, сказанные им в ходе заседания оперативного штаба региона по борьбе с распространением COVID-19.

На сегодняшний день в Саратовской области подтверждены 4 случая заражения коронавирусом. С 17 марта в области объявлен режим повышенной готовности, ограничены массовые мероприятия, а с 30 марта граждан обязали не покидать дома.

За последние сутки в России зафиксировано 500 инфицированных коронавирусом, около 10% заболевших вернулись из европейских стран. Всего на сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 2337 заразившихся COVID-19, умерли 17 человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Маски «сделай сам» от COVID-19 не спасут
-3026897читать позжечитаю позже
Здоровье
Мор или обычная простуда: чем COVID-19 отличается от испанки
8028767читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

29525574читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

18646199читать позжечитаю позже