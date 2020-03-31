Проживание в российские отелях во время пандемии признано опасным

Из-за несовершенства систем кондиционирования проживание в российских отелях во время пандемии коронавируса может быть опасным для постояльцев.

Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» член президиума ассоциации малых гостиниц и хостелов Ирина Машковцева, в том случае, если в одном из номеров разместится инфицированный коронавирусом гость, другие клиенты окажутся под угрозой заражения.

«Наши отели рассматривали возможность поселения людей для самоизоляции, — пояснила Машковцева в интервью. — Пришли к выводу, что система кондиционирования для этого не предназначена, мы не сможем обеспечить безопасность людей».

Она отметила, что безопасность, вероятно, могут гарантировать только некоторые пятизвездочные отели с автономной системой вентиляции.

Машковцева также напомнила о круизных лайнерах, где пассажиры заражались через систему вентиляции. «Она не предусмотрена, чтобы автономно обеспечить безопасность людей в отдельных номерах», — добавила собеседница радиостанции.

Ранее «Ридус» пообщался с врачами — анестезиологами-реаниматологами и выяснил, готовы ли российские больницы к наплыву пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировано 500 инфицированных коронавирусом, около 10% заболевших вернулись из европейских стран. Всего на сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 2337 заразившихся COVID-19, умерли 17 человек.