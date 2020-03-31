Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

Температура воздуха в столице начнет повышаться уже в среду, 1 апреля, а теплая погода установится к выходным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров поднимутся в среду до трех-пяти градусов тепла при условии безоблачного неба.

В четверг ночью еще будет ниже нуля, но днем потеплеет до семи градусов.

«В пятницу же и ночные температуры станут выше нуля. В пятницу днем — восемь-десять, в субботу — десять-двенадцать», — цитирует Вильфанда РЕН ТВ.

Он отметил, что в настоящее время погоду в Москве определяет тыловая холодная часть циклона, формирующаяся над Средней Волгой. При этом в Гидрометцентре обещают, что к вечеру снегопад в столице прекратится.

Ранее Вильфанд предупредил, что потепление в Москве окажется недолгим и скоро сменится похолоданием, ночными заморозками и снегом.

