Как диабетикам снизить риск болезней сердца

Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что функция сердца может быть значительно улучшена у пациентов с сахарным диабетом II типа с помощью физических упражнений.

Сердечная недостаточность — одно из наиболее частых осложнений у людей с диабетом II типа и у лиц молодого возраста с сахарным диабетом II типа. У таких пациентов уже есть изменения в структуре и работе сердца, которые представляют собой риск развития сердечной недостаточности , — пишут авторы исследования.

В своей работе специалисты хотели подтвердить аномалии в структуре и функции сердца у таких пациентов, используя новейшие методы сканирования, и изучить, можно ли улучшить их с помощью физических упражнений и/или потери веса.

В исследовании приняли участие более 100 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с сахарным диабетом II типа. Участники прошли эхокардиографию и магнитно-резонансную томографию (МРТ) для подтверждения ранней сердечной дисфункции, а также физические тесты для измерения сердечно-сосудистой подготовленности.

Затем добровольцев случайным образом разделили на три группы: обычный уход, контролируемая аэробная тренировка или программа замены низкоэнергетического питания. Каждая программа была рассчитана на 12 недель.

Ученые пояснили, что 76 пациентов прошли полный курс лечения в течение 12 недель. 36 здоровых добровольцев были зачислены в контрольную группу. Исследование показало, что пациенты, которые следовали программе легких физических упражнений, значительно улучшили функцию сердца по сравнению с контрольной группой, а также увеличили свою способность к физической нагрузке.

Хотя низкоэнергетическая диета не улучшала работу сердца, она оказывала благоприятное воздействие на структуру сердца, сосудистую функцию и приводила к снижению негативных последствий диабета в 83% этого сегмента исследуемой группы.

Благодаря этому исследованию мы показали, что вмешательство в образ жизни в форме регулярных физических упражнений может быть важным для улучшения структуры и функции сердца, наблюдаемых у молодых людей с сахарным диабетом типа II. В то время как потеря веса, которая оказывает благотворное влияние на структуру сердца, сама по себе не приводит к улучшению функции сердца, — пишут ученые.

Авторы работы сделали вывод, что пациентам с сахарным диабетом II типа необходимо внести изменения в свой ежедневный режим. Например, добавить физические упражнения и здоровое питание, которые помогут снизить риск сердечной недостаточности и даже ранней смерти.