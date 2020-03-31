Взрыв газа произошел в пятиэтажке под Красноярском

Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в квартире многоэтажного дома в закрытом городе Зеленогорск под Красноярском. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В пятиэтажном доме на улице Мира взорвался бытовой газ в квартире на третьем этаже», — цитирует агентство слова собеседника.

Источник отметил, что в результате взрыва начался пожар, охвативший две квартиры. В доме обрушилась одна стена. Как минимум, один человек погиб. Из дома немедленно начали эвакуировать людей.

Несколько дней назад взрыв газа в жилом доме унес человеческие жизни в Магнитогорске.

