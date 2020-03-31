Высокоточный тест для диагностики COVID-19 создан в России

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый набор реагентов для выявления COVID-19. Он уже успешно прошел клинические испытания и 25 марта получил регистрационное удостоверение на использование в России. Тест соответствует всем современным требованиям.

Как сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора, при помощи данного теста можно не только выявить коронавирусную инфекцию нового типа, но и отличить ее от других родственных разновидностей и даже от ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

«Как показали клинические испытания, набор реагентов АмплиСенс® Cov-Bat-FL выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 с чувствительностью 1*103 геномных эквивалентов (копий РНК) в 1 мл, что соответствует 5−10 копий ДНК в реакции, и не дает перекрестной (ложно-положительной) реакции с образцами в высокой концентрации эпидемических коронавирусов человека (Human Coronavirus E229, Human Coronavirus NL63, Human Coronavirus HKUI, Betacoronavirus 1 (ранее носивший название Human Coronavirus OC43)», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что массовое тестирование является одним из важнейших факторов для предотвращения распространения коронавируса. Проведение таких исследований поможет эффективно выявлять и изолировать на ранних стадиях больных, а также тех, кто переносит COVID-19 без симптомов.

«Благодаря новому тесту в арсенале Роспотребнадзора появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», — сказано в сообщении.

Тем временем ученые задумались о том, каким будет иммунитет в случае с коронавирусной инфекцией нового типа, может ли человек заразиться повторно, и когда это произойдет.