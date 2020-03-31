найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

004453

Оперштаб Москвы по COVID-19 заявил о пустом транспорте и улицах

Small 270d252170
© Facebook

© Facebook

Примерно на 70% сократилось число автомобилей на столичных дорогах после введения в городе режима самоизоляции. Намного меньше пассажиров стало в метро, наземном транспорте и такси. Об этом говорят аналитические данные, опубликованные оперативным штабом по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве.

По данным штаба на 22:00, в метро стало на 85% меньше людей, чем было в марте прошлого года. В наземном транспорте — на 74%, в пригородных электричках — на 56%. На 47% сократилось число пассажиров такси. Дороги за последние три недели освободились на 70%.

В штабе посоветовали изучить новые правила поведения в городе и соблюдать дистанцию. Это требование является очень важным в условиях распространения коронавируса.

Накануне московские власти сначала обозначили сроки окончания экстренных мер, а потом отказались от своего сообщения.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Сергей Лукьяненко Писатель
Районы выживания человечества: куда бежать

Вот интересно, как в Алтайской республике COVID-19?

00553читать позжечитаю позже
Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
17038021читать позжечитаю позже
Здоровье
Российские ученые начали испытания вакцины против COVID-19
-1027380читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1483121395читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

18646199читать позжечитаю позже