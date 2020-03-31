Оперштаб Москвы по COVID-19 заявил о пустом транспорте и улицах

Примерно на 70% сократилось число автомобилей на столичных дорогах после введения в городе режима самоизоляции. Намного меньше пассажиров стало в метро, наземном транспорте и такси. Об этом говорят аналитические данные, опубликованные оперативным штабом по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве.

По данным штаба на 22:00, в метро стало на 85% меньше людей, чем было в марте прошлого года. В наземном транспорте — на 74%, в пригородных электричках — на 56%. На 47% сократилось число пассажиров такси. Дороги за последние три недели освободились на 70%.

В штабе посоветовали изучить новые правила поведения в городе и соблюдать дистанцию. Это требование является очень важным в условиях распространения коронавируса.

Накануне московские власти сначала обозначили сроки окончания экстренных мер, а потом отказались от своего сообщения.

