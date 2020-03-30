Ряд магазинов в России может прекратить прием наличных и карт

Прекратить прием наличных и остановить работу торговых залов договорились несколько российских магазинов и операторов службы доставки. О заключенном соглашении по новым правилам безопасности на фоне распространения коронавирусной инфекции сообщила компания Wildberries.

Работа будет вестись только в режиме пункта выдачи заказов. Сами заказы можно будет сделать и оплатить лишь на сайтах и в мобильных приложениях. Прием наличных и банковских карт временно приостанавливается.

В пункты выдачи заказов посетители смогут заходить только по одному. Останавливается работа кабинок для примерки одежды. Весь персонал оденут в защитные маски и перчатки, а в торговых точках появятся устройства для дезинфекции рук.

Как пишет РИА Новости, к соглашению присоединились Wildberries, «Связной», Avito, Boxberry, «Снежная Королева», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», DPD, ПЭК, «М.Видео-Эльдорадо», Aliexpress и «Спортмастер». «Леруа Мерлен» поддержала инициативу, но закрывать торговый зал отказалась.

Wildberries призвала присоединиться к соглашению продуктовые сети, которым стоит перейти в режим торговли через интернет.

В Москве и Московской области существенно ужесточили меры, направленные на противодействие распространению COVID-19. И они уже дали определенный результат, считают власти.