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IIHF определит место проведения ЧМ-2021 в конце апреля

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© Twitter

© Twitter

Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года и последующих турниров будет принято в конце апреля. Пока наиболее вероятными претендентами являются Белоруссия и Латвия, заявил президент Международной федерация хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Мы находимся в контакте с оргкомитетами всех ближайших пяти чемпионатов мира, спрашиваем, как они видят нынешнюю ситуацию, связанную с возможным переносом турниров на один год. Отложить чемпионаты мира на год сложно — возникают проблемы со страховкой. На данный момент все выглядит так, что чемпионат мира следующего года пройдет в Белоруссии и Латвии, окончательное решение будет в конце апреля», — цитирует ТАСС слова Фазеля.

Президент федерации добавил, что утверждение мест проведения турниров — прерогатива конгресса IIHF, который должен был состояться в Цюрихе во время чемпионата мира в Швейцарии. Но его пришлось перенести на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

«В конце апреля мы будем знать больше, когда проводить конгресс — в конце мая или июня», — подчеркнул Фазель.

Чемпионат мира по хоккею 2020 года планировали провести в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. О его отмене IIHF заявила 22 марта. Следующие турниры должны были состояться в Минске и Риге (2021), Хельсинки и Тампере (2022), Санкт- Петербурге (2023), Праге и Остраве (2024). Для первенства 2025 определили пока только страны — Швецию и Данию. Теперь коронавирус может внести коррективы в это расписание.

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