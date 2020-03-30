В России создали противовирусный комбинезон

Команда разработчиков из госкорпорации «Ростех» рассказала о своем изобретении — комбинезоне, который поможет медработникам защититься от коронавируса. Костюм также пригодится для людей, которые из-за специфики своей работы вынуждены контактировать с потенциально зараженными людьми.

Комбинезон обладает высокой степенью защиты. Он способен выступать в качестве барьера, защищая человека от щелочных и кислотных растворов, токсичных газов, так и от вирусов, бактерий, грибков и спор, — сказано в заявлении.

Согласно фотографиям, специальный комбинезон сделан из пленочного материала, который полностью закрывает туловище и голову. Он также подходит для использования вместе с другими защитными средствами, например с перчатками и респираторами.

Проведенные эксперименты показали, что материал одежды способен выдерживать регулярные сгибы и растягивания даже при длительном использовании. Это позволит комбинезону не порваться во время опасных работ.

Еще одно преимущество комбинезона — легкость: он весит всего 500 граммов. Комбинезон предназначен для одноразового использования, если его будут применять во время работ с зараженными людьми.

В первую очередь костюм разработан для врачей инфекционных больниц. Также лабораторные испытания комбинезона показали, что его можно использовать и для работы с токсичными субстанциями.

Костюм не пропускает горючие, взрывоопасные и другие вредные газы при дегазационных работах в шахтах, а также эффективен при работах по дезактивации.