Найдена комбинированная методика лечения COVID-19

Врачи во всем мире ищут действенную методику лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции. Недавно глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Рауль заявил, что экспериментальная методика показала хорошие результаты.

Для тестирования нового способа лечения взяли 1004 пациента с подтвержденной инфекцией. В итоге 1003 человека вылечились, и это может говорить об успехе предложенной методики, считает врач.

Автор методики рассказал, что лечение основано на применении противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Пациенты принимают его в сочетании с антибиотиком азитромицином. Это антибиотик группы макролидов, представитель азалидов, который обладает широким спектром противомикробного действия. Как показала практика, такое сочетание лекарств под контролем врачей помогает побороть вирус за неделю.

До этого эксперимента противомалярийный препарат и антибиотик применяли на небольших выборках пациентов, поэтому нельзя было говорить о доказанном позитивном свойстве такой схемы. Новое исследование, в котором приняло участие более 1000 пациентов разных возрастов, может существенно поменять отношение научного сообщества к предложенной схеме лечения.

Но все равно мы пока не говорим об однозначном успехе. Дело в том, что нет международных научных исследований, которые бы доказывали эффективность гидроксихлорохина. Наша методика до сих пор остается экспериментальной, — пишут авторы исследования.

К новому способу сразу же проявили внимание другие эпидемиологи и ученые, которые указали на его недостатки. Кроме того, что Дидье Рауль использовал препарат, который не доказал свою эффективность, в исследовании не представлены данные по больным различной категории тяжести.

Также нельзя однозначно сказать, что именно помогло пациентам выздороветь. Дело в том, что почти 80% случаев заболевания проходит и без применения особых лекарств, — написал Франсуа Баллу, профессор системной биологии в Университетском колледже Лондона.

Тем не менее ученые продолжают разрабатывать методики лечения коронавируса.

На момент написания этого материала в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 66 пациентов, умерло 9 человек.

