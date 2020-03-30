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Вирусолог оценил меры российских властей по борьбе с коронавирусом

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Российские власти своевременно приняли меры защиты от распространения коронавируса, считает вирусолог Виктор Зуев.

Однако, чтобы они оказались наиболее эффективными, гражданам стоит подумать о самоизоляции, а не о шашлыках в парках, полагает он.

Как сообщал ранее «Ридус», мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что режим самоизоляции с 30 марта будет распространен на всех жителей города. Москвичам разрешается покидать квартиру только в экстренных случаях.

«Очевидно, что российские власти сделали все возможное, чтобы избежать той беды, которую сейчас мы видим в Европе и США», — заявил Зуев в интервью газете «Взгляд». Он напомнил, что в России меньше зараженных и умерших, а также отметил, что в стране развернута солидная база для лечения заболевших, большое количество людей находятся на карантине и под наблюдением.

По мнению вирусолога, прекращение международного авиасообщения и призывы к самоизоляции служат препятствием для распространения болезни.

Ранее глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль сказал в комментарии изданию, что принятые меры дали медикам время на подготовку, и отметил, что в России большинство случаев заражения вирусом протекает в легкой форме, а ситуация с заболеваемостью существенно лучше, чем в Европе.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в России зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 1836 случаев заболевания, 9 человек погибли, 66 вылечились.

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