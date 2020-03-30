Может ли коронавирус передаваться через пищу

Уже достоверно известно, что коронавирус может жить на пластике, металле, картоне и других поверхностях до нескольких дней, поэтому ученые рекомендуют выходить на улицу в одноразовых медицинских перчатках, чтобы избежать вероятность заражения.

Многие люди интересуются, какова возможность подхватить коронавирус, покупая продукты в магазине. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рассказали, что вероятность такая есть.

Даже если вы находитесь в полной изоляции, есть небольшой шанс, что на еде из доставки еды может оказаться вирус, считают ученые. Однако это только предположение.



На сегодняшний день нет никаких доказательств передачи COVID-19 через пищу или упаковку. Считается, что основное распространение вируса происходит от человека к человеку, включая капли, которые остаются в воздухе после чихания или кашля.

В отличие от пищевых желудочно-кишечных вирусов, таких как норовирус и гепатит А, которые часто передаются людям через загрязненную пищу, SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, является вирусом, который вызывает респираторные заболевания. Пищевое воздействие этого вируса, как известно, не является способом передачи, — пишут представители FDA.

Если предположить, что если вирус может жить в пище, то он, вероятно, будет убит при приготовлении пищи из-за высокой температуры, но продукты комнатной температуры, такие как салаты или бутерброды, не поддаются термообработке.

Однако ученые еще раз напоминают, что пока не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса через еду. Но не стоит забывать об упаковке, так как на пластике вирус живет три дня, а на картоне почти сутки.

Если до вас упаковку молока или печенья трогал зараженный человек, которые не мыл руки, есть вероятность того, что вы заразитесь. Поэтому специалисты призывают пользоваться одноразовыми перчатками, а также тщательно обрабатывать упаковку продуктов.

