Московский регион предупредили о снежной буре

Экстренное предупреждение о резком похолодании и ухудшении погоды распространило в ночь на 30 марта региональное управление МЧС Москвы. Город и область в ближайшие часы окажется во власти снежного вихря, дождя, сильного ветра и сильной гололедицы.

По данным Росгидромета, с шести часов утра и до вечера 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, сильный северный ветер, порывы которого местами достигнут 12−17 метров в секунду. Возможно налипание мокрого снега, метель, сильная гололедица и «резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений», отметили в МЧС.

Спасатели посоветовали избегать на улице рекламных щитов и шатких конструкций, не искать укрытий под деревьями. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

«Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», — предупредило МЧС.

Сообщение о предстоящем ухудшении погоды спасатели разослали и абонентам сотовых сетей.



Снег и ветер могли бы испортить жителям региона отдых на природе, но этого не случится. Ранее стало известно об усилении ограничений, вызванных распространением коронавируса. О мерах в Москве и Подмосковье одновременно заявили мэр Собянин и губернатор Воробьев.