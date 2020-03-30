Boeing-737 из Сочи совершил аварийную посадку в Москве
- 30 марта 2020, 00:22
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Рейс из Сочи благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания аварийного датчика. Система сообщила об отказе одного из двигателей.
«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах.
По данным агентства, на борту авиалайнера Boeing-737 находились семь челнов экипажа и 154 пассажира. Причина срабатывания датчика левого двигателя пока неизвестна. Сбой произошел во время снижения перед посадкой.
Накануне в международном аэропорту Манилы разбился пассажирский самолет. Погибли все находившиеся на борту восемь человек.
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