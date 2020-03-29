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В Совфеде прокомментировали ограничения на перемещения в Москве

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Ограничения прав граждан, о которых говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, согласно Конституции РФ, могут вводить только президент страны и Федеральное собрание. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — цитирует ТАСС слова сенатора.

При этом, как пишет агентство, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что в Кремле поддерживают действия Сергея Собянина и считают их оправданными.

Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ужесточении режима самоизоляции с 30 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь выходить из дома запретили не только пожилым людям, но и всем жителям столицы. На улице можно оказаться лишь в ряде предусмотренных случаев.

Аналогичные меры приняли в Подмосковье. Причем губернатор Андрей Воробьев распорядился ввести ограничения раньше — с вечера 29 марта.

Тем не менее, въезд и выезд из Москвы, а также движение личного автомобильного транспорта пока под запрет властей не попали.

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