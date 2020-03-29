В Турции резко выросло число инфицированных COVID-19
- 29 марта 2020, 20:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Турции увеличилось более чем на 1,8 тысячи и достигло 9217 человек.
Как сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, за день умерли 23 пациента, а их общее число составляет сейчас 131.
Он добавил, что выздоровели 105 человек, а 568 находятся в реанимации.
Ранее «Ридус» писал о том, что Турция закрыла авиасообщение со всеми странами.
По данным Worldometer, во всем мире число инфицированных COVID-19 превысило 700 тысяч. Умерли 33522 человека, а выздоровели 150372.
Первое место по количеству случаев заражения занимают США — 133094, а по числу летальных исходов — Италия (10779).
Войти через социальные сети: