В Турции резко выросло число инфицированных COVID-19

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Турции увеличилось более чем на 1,8 тысячи и достигло 9217 человек.

Как сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, за день умерли 23 пациента, а их общее число составляет сейчас 131.

Он добавил, что выздоровели 105 человек, а 568 находятся в реанимации.

Ранее «Ридус» писал о том, что Турция закрыла авиасообщение со всеми странами.

По данным Worldometer, во всем мире число инфицированных COVID-19 превысило 700 тысяч. Умерли 33522 человека, а выздоровели 150372.

Первое место по количеству случаев заражения занимают США — 133094, а по числу летальных исходов — Италия (10779).