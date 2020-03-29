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В Москве установлен очередной температурный рекорд

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В воскресенье, 29 марта, воздух в столице прогрелся до 17,4 градуса тепла, благодаря чему был установлен новый температурный рекорд.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в 15:00 температура достигла 16,8 градусов, а в промежутках поднималась и до 17,4 градуса.

По его словам, предыдущий рекорд — 16,5 градусов — был установлен 29 марта 2007 года.

Накануне также был побит рекорд 2007 года, так как воздух в Москве прогрелся до 16,3 градуса, пишет агентство.

Ранее Вильфанд предупредил, что в начале следующей недели теплая погода сменится похолоданием, ночными заморозками и снегом.

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