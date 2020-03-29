Москвичей стали призывать оставаться дома по «громкой связи»

Чтобы убедить жителей столицы в необходимости покинуть парки и оставаться дома, московские власти стали использовать для этого «громкую связь».

Машины с установленными на них громкоговорителями циркулируют, в частности, вокруг Патриарших прудов в центре города, сообщает «Интерфакс».

Обращение к москвичам звучит так: «Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра».





Голос из динамика также напоминает горожанам о том, что в соответствии с указом мэра Москвы посещение парков временно приостановлено.

Как отмечает агентство, на момент появления машины с громкоговорителем на Патриарших там находилось довольно много людей, в том числе с детьми. После прозвучавшего объявления сквер полностью опустел, однако через некоторое время снова заполнился гуляющими.

Почти одновременно с этими оповещениями на мобильные устройства москвичей было разослано уведомление портала Госуслуг Москвы с призывом оставаться дома с 28 марта по 5 апреля и исключить любые внешние контакты. «Без крайней необходимости лучше не посещать многолюдные места», — говорится в смс. Москвичам также напомнили, что они могут воспользоваться бесплатными онлайн сервисами интернет-компаний через сайт Gosuslugi.ru.

Ранее с призывом к жителям города оставаться дома на предстоящей нерабочей неделе обратились мэр Москвы Сергей Собянин и глава ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса.

За последние сутки в Москве выявлено 197 новых случаев заражения COVID-19, а общее количество заболевших составило 1014 человек. Всего в России коронавирусом заразились 1534 человека, умерли 8 человек, выздоровели 64.

