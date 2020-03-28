Глава Ростовской области назвал причину пожара у стадиона «Ростов-Арена»

Поджог явился причиной возгорания травы на площади 25 га в Ростове-на-Дону, заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Очевидно, что причина пожара — человеческий фактор, это поджог», — написал он на своей странице в Instagram после посещения места происшествия.

Глава области поручил со всей серьезностью разобраться в причинах возгорания и наказать виновных.

Голубев также выразил соболезнования в связи с гибелью при тушении пожара 30-летнего сотрудника МЧС, младшего сержанта внутренней службы Алексея Кравцова. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, по факту гибели пожарного организована проверка.

В МЧС уточнили, что общая площадь возгорания составляет 10 га, а также информировали, что возгорание сухой растительности на левом берегу Дона локализовано на двух очагах из четырех.

Как сообщает ТАСС, на месте тушения пожара работают 210 человек и 54 единицы техники от системы РСЧС, а также 152 человека и 29 единиц техники от МЧС.

По данным Life Shot, траву подожгла местная жительница.

Паблик опубликовано видео тушения пожара с вертолета.