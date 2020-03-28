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В московского школьника выстрелили из пневматики во время игры в футбол

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© -Benedikt- / flickr.com

© -Benedikt- / flickr.com

Игравший в футбол 10-летний московский школьник был ранен из пневматического оружия.

Как сообщили «360» в столичной полиции, по данному факту проводится проверка.

«С Ташкентской улицы в медучреждение доставлен несовершеннолетний с ранением, предположительно, из пневматического оружия», — уточнили телеканалу в управлении МВД.

По данным Mash, мальчик, игравший в футбол вместе с другими школьниками на детской площадке, внезапно упал на землю. В итоге скорая помощь увезла его в больницу с ранением в области грудной клетки.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто и по какой причине стрелял в ребенка.

Ранее сообщалось, что житель Москвы устроил стрельбу из пневматической винтовки по промоутерам Люблинского пассажа. Инцидент произошел на Краснодарской улице, где две девушки 17 и 18 лет приглашали посетителей зайти в магазин.

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