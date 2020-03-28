В московского школьника выстрелили из пневматики во время игры в футбол
- 28 марта 2020, 21:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Игравший в футбол 10-летний московский школьник был ранен из пневматического оружия.
Как сообщили «360» в столичной полиции, по данному факту проводится проверка.
«С Ташкентской улицы в медучреждение доставлен несовершеннолетний с ранением, предположительно, из пневматического оружия», — уточнили телеканалу в управлении МВД.
По данным Mash, мальчик, игравший в футбол вместе с другими школьниками на детской площадке, внезапно упал на землю. В итоге скорая помощь увезла его в больницу с ранением в области грудной клетки.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто и по какой причине стрелял в ребенка.
Ранее сообщалось, что житель Москвы устроил стрельбу из пневматической винтовки по промоутерам Люблинского пассажа. Инцидент произошел на Краснодарской улице, где две девушки 17 и 18 лет приглашали посетителей зайти в магазин.
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