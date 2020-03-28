Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тысяч

За последние сутки от коронавируса в Италии умерли 889 человек.

Общее число летальных исходов в стране превысило 10 тысяч, приводит ТАСС слова главы Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Накануне в Италии был установлен новый печальный антирекорд по числу жертв коронавируса — 969 человек.

Напомним, эта страна занимает первое место в мире по количеству умерших от COVID-19.

Первое место по числу зараженных занимают США, где выявлено 104256 таких случаев.



Во всем мире зарегистрировано уже 614811 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 28282 человека, а выздоровели 137336 заболевших.