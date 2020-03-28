Памфилова призвала россиян оставаться дома
- 28 марта 2020, 20:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратилась ко всем россиянам с призывом оставаться дома в связи с распространением эпидемии коронавируса.
На странице Центризбиркома в Instagram опубликована фотография Памфиловой. На снимке она стоит на садовом участке и держит в руках табличку с надписью #ОстаньсяДома.
В той же публикации размещены фото зампредседателя ЦИК Николая Булаева, члена ЦИК Сергея Сироткина и сотрудников аппарата ЦИК. Они также призывают россиян оставаться дома.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
В свою очередь мэр Сочи Александр Копайгородский выступил на своей странице в Instagram c объявлением, в котором призвал россиян не использовать нерабочую неделю для отдыха на главном курорте российской части черноморского побережья Кавказа.
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