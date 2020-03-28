В Москве умерла заболевшая коронавирусом врач-эпидемиолог
- 28 марта 2020, 18:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В столичной больнице скончалась 69-летняя пациентка, у которой был обнаружен коронавирус.
Как сообщили в оперативном штабе, при поступлении в стационар у женщины была диагностирована двухсторонняя пневмония.
«Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», — приводит сообщение РИА Новости.
Выяснилось также, что пациентка страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом.
Умершей оказалась врач-эпидемиолог, работавшая преподавателем в вузе. С зараженными коронавирусом она не контактировала.
Как стало известно РЕН ТВ, эта женщина — Арпик Асрапян, супруга известного физика Мишика Казаряна. По данным телеканала, ее доставили в одну из столичных больниц с пневмонией, но из-за ухудшения состояния пациентку решили перевезти в Коммунарку. Она умерла по дороге в больницу.
В России за последние сутки зафиксировано 228 новых случаев заболевания, из них половина (114) — в Москве. Всего в стране выявлено 1264 случая заражения. Умерли 7 человек, пятеро из них — в Москве, а двое — в Оренбурге и Петербурге.
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