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В Москве умерла заболевшая коронавирусом врач-эпидемиолог

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В столичной больнице скончалась 69-летняя пациентка, у которой был обнаружен коронавирус.

Как сообщили в оперативном штабе, при поступлении в стационар у женщины была диагностирована двухсторонняя пневмония.

«Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», — приводит сообщение РИА Новости.

Выяснилось также, что пациентка страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом.

Умершей оказалась врач-эпидемиолог, работавшая преподавателем в вузе. С зараженными коронавирусом она не контактировала.

Как стало известно РЕН ТВ, эта женщина — Арпик Асрапян, супруга известного физика Мишика Казаряна. По данным телеканала, ее доставили в одну из столичных больниц с пневмонией, но из-за ухудшения состояния пациентку решили перевезти в Коммунарку. Она умерла по дороге в больницу.

В России за последние сутки зафиксировано 228 новых случаев заболевания, из них половина (114) — в Москве. Всего в стране выявлено 1264 случая заражения. Умерли 7 человек, пятеро из них — в Москве, а двое — в Оренбурге и Петербурге.

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