Как конституционные поправки могут удержать на плаву бизнес

Поправки в Конституцию помогут предприятиям малого и среднего бизнеса не обанкротиться из-за оттока клиентов, вызванного самоизоляцией граждан в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.

По словам эксперта, президент Владимир Путин хочет закрепить в Основном законе норму, обязывающую правительство поддерживать предпринимательство и частную инициативу. Таким, образом, в случае принятия конституционных поправок, уверен Калинин, у бизнеса появится дополнительный шанс удержаться на плаву.

«Это будет уже не добрая воля, а прямая обязанность. Такие меры как кредиты под ноль, реструктуризации долгов, сохранение рабочих мест — это будут не просто разовые мероприятия, а конституционная обязанность», — приводит слова Калинина «ФедералПресс».



Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль также считает, что в условиях распространения коронавируса актуальность поправок ничуть не снижается, а существенно возрастает. В качестве примера он привел норму об оказании каждому гражданину России качественной медицинской помощи вне зависимости от того, где он находится.

«Я очень сожалею, что мы такую поправку не внесли несколько лет тому назад в Конституцию, ведь внесение этой поправки меняет кардинально подход государства к организации системы здравоохранения», — отметил Леонид Рошаль в комментарии ИА REGNUM.

Ранее председатель профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ Наталья Агапова рассказала в интервью «Ридусу», что правительству и президенту, возможно, придется подумать о дополнительных мерах поддержки малых и средних предприятий, если эпидемия коронавируса затянется. При этом она призвала россиян не нарушать режима самоизоляции и ни в коем случае не пренебрегать индивидуальными средствами защиты: медицинскими масками, перчатками, антисептиками и так далее. По мнению Агаповой, ответственность за развитие ситуации лежит не только на чиновниках и врачах, но и на каждом гражданине в отдельности.

«Пора включить голову и выполнить просьбу властей — посидеть эту неделю дома. Чем раньше мы осознаем личную ответственность, тем скорее эпидемия коронавируса пойдет на спад. А значит, экономические убытки будут минимальными», — сказала Наталья Агапова.

Напомним, что 25 марта Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. В своей речи глава государства заявил о переносе общероссийского голосования по конституционным поправкам на более позднюю дату по причине распространения в стране коронавируса. Изначально голосование планировалось провести 22 апреля.