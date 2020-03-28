В Каменской ЦГБ назвали фейком заметку о массовом увольнении врачей

В «Новой газете» вышла заметка о том, что семь медсестер и три врача инфекционного отделения Каменской ЦГБ (Каменск-Шахтинск, Ростовская область — прим. ред.) написали заявления на увольнение по собственному желанию. Причиной для такого решения медиков стала неспособность руководства учреждения обеспечишь сотрудников надежными средствами защиты в связи с эпидемией коронавируса. Отмечается, что у врачей и медсестер нет даже защитных масок, в то время как несколько пациентов сейчас изолированы в больнице и ждут результатов теста на коронавирус.

Кроме того, каменские медики якобы потребовали повысить доплаты за ночные дежурства и работу с особо опасными инфекциями. Сейчас им доплачивают порядка 70 рублей.

Власти Каменска-Шахтинска назвали данную информацию фейком. По словам заместителя главы администрации по социальным вопросам Марины Мирской, ушли из больницы только двое сотрудников — это врач-инфекционист и медсестра. Причем уволились врач-инфекционист уволилась по состоянию здоровья своих родителей, а медсестра — в связи с выходом на пенсию, заявила Мирская изданию «Дон 24».

Также в социальных сетях есть видеоролик с опровергающим заметку «Новой газеты» комментарием главного врача Каменской ЦГБ Александра Крамаренко.

Недостоверная информация о Каменской ЦГБ — далеко не первый фейк «Новой газеты». Ранее «Ридус» опубликовал материал о пятнадцати самых нелепых фейков издания.

В России за последние сутки зафиксировано 228 новых случаев заболевания в 26 регионах России, из них половина — 114 случаев — в Москве. Впервые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях.

Всего в РФ выявлено 1264 случая заражения.

