Новый тест на выявление коронавируса появился в Новосибирске

Telegram-канал стопкоронавирус.рф рассказал, что в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции. Пока что неизвестно, когда эта система получит широкое применение, однако, присвоение регистрационного удостоверения говорит о том, что произойдет это в ближайшее время.



У тестов очень высокая чувствительность: минус 10 во второй степени. Кроме того, они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить уже за 90 минут, — указано в сообщении.

Напомним, что на сегодняшний день самостоятельно пройти тестирование на вирус невозможно. Тест проводится только при наличие симптомов коронавируса, а также он доступен людям, прибывшим из стран, где ранее были зафиксированы случаи заражения.

Как правило, анализ на выявление РНК SARS-CoV-2 берется методом ПЦР. Основным материалом для исследования является мазок из носа или носоглотки, дополнительно могут взять клинический или биохимический анализ крови.

Исследование методом ПЦР выполняется в течение четырех часов, однако необходимо учитывать время транспортировки биоматериала в лабораторию.



На сегодняшний день в России зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом. Почти 80 процентов заболевших — это люди, недавно прибывшие из стран, в которых уже есть очаги инфекции. Остальные 20 процентов — это те, кто заразился вирусом внутри страны.

В России от коронавируса умерло 5 человек. Все умершие были пенсионерами с хроническими заболеваниями.