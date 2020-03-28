Какими деликатесами питались неандертальцы в Европе

Команда ученых из Барселонского университета провела исследование, в ходе которого выяснила, какой рацион питания был у европейских неандертальцев. Для этого специалисты проанализировали находки в трех пещерах, где в прошлом обитали неандертальцы.

Исследования проходили в пещере Крапива на территории Хорватии, в пещере на севере Испании, а также в новой найденной пещере Фигейра-Брава, которая расположена в 30 км от Лиссабона.

Долгое время считалось, что неандертальцы не были развитыми людьми. Археологи не находили никаких доказательств существования у них культуры, умения делать сложные орудия труда. Однако, в последние годы мы находим все больше артефактов, которые говорят об обратном, — пишут ученые.

Например, четыре года назад в хорватской пещере ученые нашли ожерелья из когтей хищных птиц, которые лежало в культурном слое, датирующемся временем, когда в этой местности обитали неандертальцы.

А в пещере в Испании нашли наскальные рисунки, которые точно были сделаны неандертальцами. Артефакты также указывают на то, что неандертальцы коллекционировали редкие камни, умели готовить целебные отвары из трав, а также изготавливали защитные или опознавательные украшения.

В рамках новых раскопок недалеко от Лиссабона ученые обнаружили массу раковин различных двустворчатых моллюсков, а также фрагменты панцирей крабов, кости акул, угрей, пингвинов, морских котиков и многих других крупных морских животных.

Повреждения на крупных раковинах и костях рыб говорит о том, что у неандертальцев были добротные орудия труда, которыми они умело пользовались. Такое разнообразие животных также раскрывает особенности рациона питания неандертальцев.

Не исключено, что с добавлением в рацион питания большого количества морской рыбы и животных, у неандертальцев стал быстрее развиваться мозг, коммуникативные навыки и интеллект, — заключили ученые.