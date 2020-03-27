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Чиновника из ХМАО уволят за отпуск в Таиланде во время пандемии

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© n-vartovsk.ru

© n-vartovsk.ru

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов принял решение освободить от занимаемой должности директора департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонда Игошина.

Выступая на заседании оперативного штаба, градоначальник сообщил, что Игошин отправился в отпуск в Таиланд 18 марта, то есть после введения в регионе ограничений из-за коронавируса.

Таким образом, чиновник нарушил рекомендации в соответствии с введенным в ХМАО режимом повышенной готовности.

По словам Тихонова, Игошин будет уволен после выхода с больничного, сообщает «Интерфакс».

Мэр принял такое решение в ответ на поручение губернатора ХМАО Натальи Комаровой разобраться в ситуации и в случае подтверждения нарушения «принять самые жесткие меры».

По данным на 27 марта, в регионе зарегистрированы четыре случая заражения COVID-19.

Всего в стране заболели коронавирусной инфекцией 1036 человек, трое скончались.

Ранее «Ридус» писал о том, что губернатор Калужской области Владислав Шапша собрался уволить главврача областной больницы за отпуск в Таиланде в самый разгар пандемии коронавируса.

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