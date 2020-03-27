Чиновника из ХМАО уволят за отпуск в Таиланде во время пандемии
- 27 марта 2020, 18:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мэр Нижневартовска Василий Тихонов принял решение освободить от занимаемой должности директора департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонда Игошина.
Выступая на заседании оперативного штаба, градоначальник сообщил, что Игошин отправился в отпуск в Таиланд 18 марта, то есть после введения в регионе ограничений из-за коронавируса.
Таким образом, чиновник нарушил рекомендации в соответствии с введенным в ХМАО режимом повышенной готовности.
По словам Тихонова, Игошин будет уволен после выхода с больничного, сообщает «Интерфакс».
Мэр принял такое решение в ответ на поручение губернатора ХМАО Натальи Комаровой разобраться в ситуации и в случае подтверждения нарушения «принять самые жесткие меры».
По данным на 27 марта, в регионе зарегистрированы четыре случая заражения COVID-19.
Всего в стране заболели коронавирусной инфекцией 1036 человек, трое скончались.
Ранее «Ридус» писал о том, что губернатор Калужской области Владислав Шапша собрался уволить главврача областной больницы за отпуск в Таиланде в самый разгар пандемии коронавируса.
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